《港股》美股再創記錄，恆指開高走高 10:342019/12/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中貿易局勢樂觀，以及受亞馬遜走強帶動，隔夜美股三大指數再創歷史新高記錄，那斯達克指數更首次漲破9,000點大關，受此激勵，周五香港恆生指數開高走高，目前漲1.03%，為28152.14點，突破28000點大關。國企股(H股)漲1.22%。地產、券商、有色金屬類股大漲。受蘋果公司股價再創新高提振，瑞聲科技漲逾2%。 (時報資訊) #指數 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 近10年台股期貨指數年化報酬8.84％ 12:192019/12/23 財經 期權策略系列指數介紹41 台股期貨指數－近十年 模擬年化報酬8.84％ 04:102019/12/24 證券．權證 《美股掃瞄》貿易局勢樂觀＋波音助攻，美股再創新高 08:352019/12/24 財經 《證交所》台股期貨指數年化報酬約8.84％，超車大盤 10:342019/12/24 財經 《美股掃瞄》放假前縮手，美股近持平 08:352019/12/25 財經 《美股掃瞄》美股消息面：俄挺減產＋美中局勢樂觀，油價上揚 09:432019/12/25 財經 降低風險增益績效 04:102019/12/26 證券．權證 《美股》聖誕節，美股休市 08:192019/12/26 財經 降低波動度穩中求勝 04:102019/12/27 證券．權證 《美股掃瞄》美股再創新高，那指首度漲破9,000點 08:352019/12/27 財經 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 朱雲鵬：台商回流 房地產發生三大效應 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。