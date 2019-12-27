美中貿易局勢樂觀，以及受亞馬遜走強帶動，隔夜美股三大指數再創歷史新高記錄，那斯達克指數更首次漲破9,000點大關，受此激勵，周五香港恆生指數開高走高，目前漲1.03%，為28152.14點，突破28000點大關。國企股(H股)漲1.22%。地產、券商、有色金屬類股大漲。受蘋果公司股價再創新高提振，瑞聲科技漲逾2%。

(時報資訊)