台揚(2314)營運力搏谷底翻身，明年看好白牌以及衛星業務，台揚近期股價掀起反彈，今上漲約1.5%。

網通業拚賺5G，白牌商機成長看俏，台揚目前已備有優勢，今年已經導入RRU(遠端無線單元)、RRH(無線寬頻頭端設備)，也可以支援4G LTE的無線寬頻頭端設備(RRH)，台揚接下來會將其加入5G NR的RU。

低軌5G採用開放架構，網通業者紛紛瞄準白牌趨勢，由於白牌門檻高，台揚目前已經有超過10個客戶測試中，相關白牌效應預計明年下半年就會浮現，將帶動毛利成長，至於道衛星方面，明年也會有新客戶開始貢獻營收。

台揚今年業績受到關稅影響很大，原本LNB、VSAT稅率10%時，客戶秉持觀望態度，但後來提升到25%，客戶開始要求轉回台灣生產，導致今年第三季營運跌落谷底。

台揚第三季營收為11.94億元，年減47%，稅後淨損2300萬元，每股稅後淨損為0.1元。

(時報資訊)