美股消息面：

1.投資人看好美中貿易戰休兵，以及數據顯示美國原油庫存大減，周四油價創9月來新高。紐約2月期油收漲57美分或0.9%，為每桶61.68美元。倫敦布蘭特2月期油收漲72美分或1.1%，為每桶67.92美元。兩大期油合約均創下3個多月新高。

2.美國勞工部公布，上周（截至12月21日）經季調後初次請領失業救濟金人數較前一周減少1.3萬人，報22.2萬人，少於市場預期的22.4萬人。初次請領失業救濟金人數4周移動均值較前一周增加2,250人，為22.8萬人。續領失業救濟金人數較前一周減少6000人，為171.9萬人，超出市場預期的168.8萬人。

3.美國石油協會（API）公布，上周（截至12月20日）美國原油庫存減少790萬桶，遠超市場預估的減少183萬桶。汽油庫存增加56.6萬桶，不及市場預估的增加200萬桶。餾分油庫存減少51.4萬桶，市場預估為增加86.7萬桶。美國期油交割地庫欣的原油庫存大減220萬桶，為連續第7周下滑。

(時報資訊)