如今的籃網，只能放任當家主控厄文繼續裝傷嗎？目前厄文仍找不出右肩受傷真正原因，傷癒復出也無任何時間表，籃網總教練艾金生27日表示，「這次厄文的肩傷有點棘手，我不認為我們到了需要他動手術的地步，他仍在康復當中！」

只是這次厄文的受傷相當詭異，他打完11月16日作客出戰金塊後，就突然宣告右肩受傷，卻沒法找到傷痛原因，結果他一口氣缺席了18場比賽，幾乎都跟整季提前報銷的杜蘭特(阿基里斯腱撕裂)穿著西裝，坐在籃網板凳席當啦啦隊。

有趣的是，替籃網打了11場例行賽，場均28.5分、7.2助攻與5.4籃板的厄文，只幫籃網搶下4勝7敗，少了他的18場比賽，籃網靠丁維迪、狄安卓喬丹、喬哈里斯等人奮戰，竟拿12勝6敗，籃網目前也以16勝13敗排在東區第7。

所以厄文才更不打算急著傷癒復出，畢竟他來到籃網打球，主要還是想跟杜蘭特、狄安卓喬丹兩位好友並肩作戰，本季還不如放給年輕隊友努力磨練成長，反正奪冠早已毫無機會，只是看在買票進場的球迷眼裡，厄文的作法仍具爭議！

(中時 )