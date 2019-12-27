曾沛慈（左）與黃俊雄對戲。拙八郎提供

曾沛慈（左）與黃俊雄拍吻戲。拙八郎提供

曾沛慈在台視、八大《你那邊怎樣・我這邊ok》對黃俊雄告白，並主動親吻他，兩人為了這場樓梯間的親密吻戲，在拍攝前先培養感情，還互開對方玩笑，黃俊雄趁機撩曾沛慈：「我沒有想跟妳講話，我只想跟妳親吻而已！」讓曾沛慈害羞大喊：「太久沒接吻。」

這場重要吻戲拍攝前，他們一直在樓梯間排練，因為太害羞，不停笑場，一度讓曾沛慈親不下去，黃俊雄也一臉無奈不知該如何是好，甚至連「如何親吻」還互相請教對方，曾沛慈尷尬羞喊：「不知道該怎麼接吻，怎麼辦啊！太久沒接吻！」令現場工作人員笑翻。

當時拍攝時間已近深夜，曾沛慈坦言當下已經感受不到浪漫的氛圍，一拍完吻戲頓時讓她鬆了一口氣，但在看回放畫面時，曾沛慈依舊害羞和不自在，「我怕讓他不舒服」，黃俊雄則大方表示：「我很舒服哩！」曾沛慈強調自己在告白和親吻時都「很真心」，黃俊雄也補充說：「心裡面熱熱的，然後嘴唇也熱熱的。」

曾沛慈說，拍吻戲很害羞，不是因為跟黃俊雄拍的關係，「吻戲對我來說一直是個考驗，加上如果兩個人還不夠熟悉彼此，要拍出親密的感情戲真的不簡單」，但她非常感謝對手黃俊雄的淡定和專業，最後才得以順利完成拍攝。

(中時 )