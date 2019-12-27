國民黨總統候選人韓國瑜接受媒體專訪，對於是否會選國民黨主席的議題，韓國瑜表示，他沒有這麼大的影響力，即使他落選總統大選，國民黨還是可以走向改革。

韓國瑜日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，對於國民黨的現況，韓語重心長表示，國民黨一定要改革，如果再不改革，國民黨未來將不樂觀。至於是否會在選後參選黨主席？韓國瑜並未正面回應，僅表示，他沒有這麼大的影響力，就算他落選，國民黨還是可以改革。

(中時電子報)