國民黨總統候選人韓國瑜接受媒體專訪，對於是否會選國民黨主席的議題，韓國瑜表示，他沒有這麼大的影響力，即使他落選總統大選，國民黨還是可以走向改革。
韓國瑜日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，對於國民黨的現況，韓語重心長表示，國民黨一定要改革，如果再不改革，國民黨未來將不樂觀。至於是否會在選後參選黨主席？韓國瑜並未正面回應，僅表示，他沒有這麼大的影響力，就算他落選，國民黨還是可以改革。
(中時電子報)
國民黨總統候選人韓國瑜接受媒體專訪，對於是否會選國民黨主席的議題，韓國瑜表示，他沒有這麼大的影響力，即使他落選總統大選，國民黨還是可以走向改革。
韓國瑜日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，對於國民黨的現況，韓語重心長表示，國民黨一定要改革，如果再不改革，國民黨未來將不樂觀。至於是否會在選後參選黨主席？韓國瑜並未正面回應，僅表示，他沒有這麼大的影響力，就算他落選，國民黨還是可以改革。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。