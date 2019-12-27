即將邁向 2020 年，極有機會成為 2020 年首款亮相旗艦機的三星(Samsung) Galaxy S 系列，又有最新消息傳出，可能選在 2020 年 2 月 11 日發表。如果成真，那將讓新的 S 系列手機領先更多選在 MWC(全球行動通訊大會)中發表的手機，擁有更寬廣的市場空間。

外媒引述以色列部落格 Girafa 的說法，指出三星 Galaxy 新的 S 系列手機(名稱可能是 S11 或 S20 系列)，將會選在 2020 年 2 月 11 日發表，但沒有提供任何支持的證據。巧合的是，該部落格指出三星會選在舊金山發表新機，這一點跟曝光三星選在 2 月 18 日發表新機的爆料達人 i冰宇宙(@UniverseIce)提到的地點相同。若是三星選在 2 月 11 日這個日期發表 S 系列新機，那麼距離 MWC 2020 展期(2月24日至27日)就有約兩周的之間，在其他競爭對手忙著在 MWC 發表新機的時刻，三星全新的 Galaxy S 系列手機很可能已在市場上開始鋪貨，消費者直接購買得到，其優勢不言可喻。

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020. — Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019

關於三星新一代 Galaxy S 系列手機，據了解將會大量選搭高通 Snapdragon 865 5G 晶片，少量選用 Exynos 990 5G 晶片，可支援雙模5G(NSA非獨立組網/SA獨立組網)，新一代螢幕下指紋技術、螢幕尺寸最大的 Galaxy S11+(暫定名稱)電池可能來到 5000 mAh。而 S11 系列的三款機種，螢幕尺寸可能是 6.2吋、6.7吋以及 6.9吋，並將延續採用 Infinity-O 螢幕設計，頂端中央有開孔(下方為前置相機)。相機預計最高搭載第二代 1 億畫素感測器，最多四顆鏡頭，相機模組整體採用骨牌式設計(如首圖)。

按照往例，三星新一代 S 系列手機很可能名稱是 S11 系列。但日前爆料達人 i冰宇宙連發兩條推文，指出三星會選擇 Galaxy S20 這個名稱，並且這代表了一個新的開始。針對這一點，《9to5google》網站進行了分析。他們認為，三星若為新機器選用 Galaxy S20 這個名字，起碼有好幾個優點：(1)可跟其他「十年」品牌區分開來(蘋果iPhone X、Google 的 Andorid 10 等等)；(2)正巧跟發表所在年分(2020)相符，更容易記憶。(3)品牌名稱上，看起來領先了其他對手(蘋果可能為 2020 年新 iPhone 取名為 iPhone 12 系列)。

Next year is 2020, and 20 is a new beginning. — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

當然，目前這些討論都是純屬臆測，這些爆料達人所分享的說法，到底是三星已經做好的決定，還只是正在討論中的方案，都有可能，使用者們還是以平常心看待就可以。無論是發表日期、新機名稱，還有最終規格，都得等三星官方最後公布的資訊為準。

而在三星 Galaxy S 系列新機發表之前，綜合近期報導，三星可能會在 2020 年初的 CES 消費性電子大展中發表 Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite 手機，除此之外很可能還會推出全球首款 5G 平板─ Galaxy Tab S6 5G。CES 展期是 2020 年 1 月 7 日至 10 日，將會在美國拉斯維加斯舉行。

(中時電子報)