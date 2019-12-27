前立法院長王金平26日現身國民黨新北市黨部，輔選黨內立委候選人，「歸隊」意味濃厚；前總統馬英九今上午至土城為新北市第十選區立委候選人林金結站台時表示，相信國民黨選情會慢慢回溫，大家會了解，再讓民進黨做下去的話，台灣將來遭遇的困難會非常多，「她（指蔡英文）距離世界太遠了。」

(中時 )