王金平歸隊 馬英九：選情慢慢回溫 10:502019/12/27 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九今上午至土城為新北市第十選區立委候選人林金結站台 。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平26日現身國民黨新北市黨部，輔選黨內立委候選人，「歸隊」意味濃厚；前總統馬英九今上午至土城為新北市第十選區立委候選人林金結站台時表示，相信國民黨選情會慢慢回溫，大家會了解，再讓民進黨做下去的話，台灣將來遭遇的困難會非常多，「她（指蔡英文）距離世界太遠了。」 (中時 ) #新北市 #國民黨 #候選人 #立委候選人 #立委候選 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中市最新民調出爐 國民黨全線告急！？ 12:552019/12/23 政治 展現團結！國民黨青壯世代發表選舉形象影片 11:362019/12/24 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 統獨不能繼續放兩邊 04:102019/12/25 論壇廣場 國青壯世代拚連任 打團體戰 04:102019/12/25 地方新聞 政見會／當選若貪污 韓：不僅一天只吃一頓飯 還要配豬膽 15:452019/12/25 政治 國民黨的脆弱心防 04:092019/12/26 論壇廣場 與韓同框 王金平稱機會不多 04:102019/12/26 地方新聞 王金平「歸隊」 羅智強拚勇氣不沉默 22:242019/12/26 政治 選黨主席？韓國瑜回應了 10:442019/12/27 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：楊瓊瓔非常驚險！ - 政治 台北市街頭民調出爐 網：韓總穩了 - 政治 選前辭高雄市長？韓國瑜竟秒回 - 政治 小英秘密武器？網驚：美國爸爸不演了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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