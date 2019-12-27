總統蔡英文雖民調屢次領先，卻面臨國民黨總統參選人韓國瑜挾「韓流」威脅；韓上網紅節目《博恩夜夜秀》後，網路升量大增，挑戰蔡年輕族群支持度優勢。網友直言，蔡的秘密武器就是美國，因為「美國老爸」為了挺蔡，最近連演都不演了！言論一出，也引爆各界論戰。

網友在PTT論壇發文《空心菜到底好在哪？》寫道：「最近看《博恩夜夜秀》，韓總來了，發現台下的人，有跑馬燈啊、布條啊，都在嘲諷韓總。對比蔡英文上《博恩夜夜秀》台下的支持，反比似乎差很大！但，蔡英文到底好在哪？韓總不就是民進黨製造出來的？不就是因為民進黨全面執政，做得不好？才颳起韓總旋風，把市長通通拿走。」

有人直言：「不是她多好，而是有辦法讓美國老爸不演了，用相當直接的態度來宣告台灣是美國罩的，有本事衝著美國來。平常阿共打台灣牌，美國理都不理，甚至無視。現在美國也開始把台灣牌搶過來打。你說空心菜有沒有兩下子？」

對此，網友討論熱烈，紛紛回應：「美國罩…罩在哪？出張嘴而已也能信，簽約呀」、「美國跟你說F16維修中心有技術轉移？AIT要升格大使館？還是純屬自嗨」、「沒有建交哪來大使館，1450造謠者」、「1450表達方式好像都有美國內線消息噢」、「美國最近真的很罩台灣」、「覺青真的很信這一套」、「國際局勢光靠蔡就可以轉向？」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)