工業企業利潤好轉 A股轉漲 11:082019/12/27 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數27日開市報3,006點，跌不足1點；10：31報3,020.56點，漲13.21點或0.44％。 深成指開市報10,326點，升22點或0.22％；現報10,340.61點，漲36.89點或0.36％。 創業板指數開盤報1,795點，升1點或0.1％。 各類股個別發展，生物製藥、有色金屬、房產、鋼鐵類股靠穩，水泥、電力、金融類股偏軟。 (工商 ) #類股 #10 #指數 #房產 #水泥 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈禧太后最愛的甜點 玖尹首創還原 11:282019/12/24 旅遊 A股三大股指早盤持穩小漲 11:392019/12/24 財經 人民幣在岸價 小幅上揚 11:402019/12/24 財經 2019房市10大新聞 台商資金回流居首 13:002019/12/24 財經 《生醫股》達爾膚下季擬配息10元，殖利率約15.15％ 15:232019/12/24 財經 降準預期升溫 A股三大股指全數收漲 16:312019/12/24 財經 口足畫作10周年展 林口長庚舉辦 19:042019/12/24 生活 《生醫股》配息10元太搶手！達爾膚強鎖漲停，10萬張買單排隊 09:262019/12/25 財經 《商情》獲利了結，打壓周二LME期鋅續挫 10:002019/12/25 財經 台中麗寶Outlet Mall擴大營運 全館下殺1折起 10:122019/12/25 財經 財經熱門新聞 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 韓經濟重傷遭台灣逆襲 謝金河曝3關鍵 - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 5G落後敵手華爾街仍看好！ 蘋果市值狂增17兆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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