上證指數27日開市報3,006點，跌不足1點；10：31報3,020.56點，漲13.21點或0.44％。

深成指開市報10,326點，升22點或0.22％；現報10,340.61點，漲36.89點或0.36％。

創業板指數開盤報1,795點，升1點或0.1％。

各類股個別發展，生物製藥、有色金屬、房產、鋼鐵類股靠穩，水泥、電力、金融類股偏軟。

(工商 )

#類股 #10 #指數 #房產 #水泥