新黨今日召開記者會，呼籲反對民進黨強推反滲透法的人在31日立法院審議當天一起上街前往立法院表達反對之意，並表示現有法令已足夠反滲透，並無制定新法必要性。新黨不分區候選人邱毅更指出，反滲透法通過後，最高興的就是貪官汙吏，因為屆時可以收取賄賂，利用反滲透法展開調查幫給錢的廠商打擊競爭對手。

新黨主席郁慕明直言，反滲透法就是為了選舉而產生，大陸步步進逼不是現在才開始，1949就開始，過去有戒嚴法、刑法一百條，許多自詡為民主人士者促成刑法一百條修正，在不容許暴力的前提下保障言論自由，如今民進黨卻力推反滲透法，但現有國安法已足夠反滲透，也可追究共諜判刑，不需要多此一舉，假設民進黨認為現行法不夠，有種可以直接恢復戒嚴時期的法律，不要巧立名目。

郁慕明也呼籲國民黨、親民黨、民眾黨黨主席乃至於郭台銘，還有所有關心台灣未來、反對反滲透法的民眾，31日早上9點一起走到立法院。邱毅也呼籲曾站在第一線反對刑法一百條的陳師孟，還有為了言論自由自焚而死的鄭南榕的遺孀葉菊蘭，乃至於陳水扁、呂秀蓮都應該站出來抗議比刑法一百條更惡劣的反滲透法，並指出蔡英文真要幹有種就恢復戒嚴與刑法1百條，不要搞包著糖衣的毒藥。

邱毅還分析，蔡英文急著推反滲透法，一方面要製造反中氛圍連任，如果落選，從1月選完到5月新總統就任之間仍可利用該法繼續興風作浪，故意製造許多事件，說不定還搞出戒嚴，讓她繼續當蔡女皇維持權力。

邱毅還舉例反滲透法通過後，如果有兩家公司爭一個大型工程標案，一家賄賂擁有權力的當局，接著當局用反滲透法對付另一家，不需要最後定罪，只要加以調查，另一家就注定沒有得標可能，這樣市場將無法公平競爭，廉能政治也不存在，最後最高興的就是貪官汙吏，所以蔡英文強推反滲透法，但卻反對恢復特偵組，因為她要貪腐了，反滲透法通過後可幫送錢者用該法打擊競爭對手。

新黨不分區立委候選人陳麗玲也舉例，反滲透法草案規定自首者可減輕其刑或免刑，像王立強結果根本是假共諜，未來如果想陷害別人就自稱是共諜去自首，再隨便講其他人是共諜。她也質疑現行法規已有刑法、國安法、集遊法、遊說法，為何非要另外立法？如果覺得原本規定處罰不夠強，為何不修法即可？

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(中時 )