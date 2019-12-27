台大自主聯盟今(27)日發布新聞稿指出，2018年1月5日，是大學自主史冊上不能被遺忘的日子，台大校長遴選委員會在這一天選出校長當選人，因人選不為當局所喜，接下來以公權力展開鋪天蓋地追殺，使台大長達1年沒有校長，自主聯盟將在臉書回顧「台大校長遴選事件」，重現將當權者黑手伸入台大校長遴選的過程。

台大自主聯盟表示，執政黨除自毀三位教育部長，更造成其地方選舉大敗，在迫於形勢「勉予聘任」校長之後，執政者並未罷手，立即動用監察權發動彈劾，公務員懲戒委員會破天荒公開審理，以為週刊寫社論為由判決申誡，達成羞辱臺大校長的目的，這一切干涉大學自主的惡行，仍讓人記憶猶新。

「然而，執政者對台大的干涉結束了嗎？沒有！」台大自主聯盟提到，教育部2019年8月1日修訂國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法，增訂「管中閔條款」，規定校務會議得解散遴選委員會、校長當選後的爭議由教育部處理、遴選委員僅能連任一次等規定。其他的種種干涉，更不及備載。

為喚起大家的記憶，台大大學自主聯盟指出，臉書將於2020年1月1日到5日，每天連載「台大校長遴選事件回顧」，將當權者黑手伸入臺大校長遴選的過程留下血淋淋的記錄：(1)1月5日，大學爭自主關鍵日；(2)你所不知的教育部干預大學自主的幕後；(3)黨政二勢力全面封殺管中閔；(4)監察與司法一路追殺管中閔；(5)大學自主，讓「管中閔條款」下架。

台大自主聯盟也提到，同時，在具有歷史意義的1月5日，將舉辦「大學自主，危機重重」兩周年回顧演講會，活動邀請台大教授陳淳文主講，並還有多名學生將到場分享經驗談，以及宣告大學自主宣言。

(旺報 )