春節檔期即將來臨，統一(1216)營運添柴，今日股價以74.8元開出，高檔壓力漸出，股價由紅翻黑，多空在平盤處展開攻防。

統一前3季每股賺進2.85元，表現比去年同期的2.61元來得好，並創同期新高，年底為傳統旺季，本業穩定成長，再加上旗下的統一超商、統一中控表現受到市場期待，營運動能可望再添柴火，進一步推升統一業績表現。

春節檔期的送禮商機龐大，近年消費意識抬頭，價格已不是絕對，除滿足口慾之外，能不能吃到健康與安心，也是必要條件。據統計，年節主要暢銷禮盒以堅果、果乾與零嘴類禮盒最受歡迎，其中以低溫輕烘焙堅果搭配葡萄乾或是蔓越莓乾的禮盒銷售最佳。

統一企業集團投資100%的統一生機，成立已有20年，搶攻農曆春節送禮商機，一口氣推出健康禮盒超過40款，並打著早鳥優惠價，希望能刺激買氣，並打著集團旗下7-11超商通路優勢，強調收貨超便利，不用苦等物流，盼搶食年節送禮市場商機。統一生機健康禮盒這回推出超過40款選擇，現在購買享兩件83折，還有多款暢銷禮盒第二件5折，可在全台超過5000家的7-11超商便利取貨。

(時報資訊)