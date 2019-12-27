鴻海旗下封測廠訊芯-KY（6451）今年營運表現顯著好轉，並看好明年將是5G應用爆發元年，公司對此準備就緒，營運動能可望進一步增溫。訊芯今日開高後在買盤敲進下放量走揚，最高上漲4.42％至153.5元，領漲封測族群，並站上1個月波段高點。

訊芯10月底股價觸及182.5元的4年5個月高點，11月一路高檔拉回126.5元盤整，近日再度發動上攻。截至10點半，訊芯維持逾2.5％漲幅，成交量突破8400張，已超越昨日全天7273張。三大法人本周迄今合計賣超17張，但近2日轉站多方、合計買超609張。

訊芯2019年1～11月自結合併營收52.53億元，年增31.6％，創同期次高。在本業營運顯著轉虧為盈下，前三季歸屬母公司稅後淨利4.42億元，年增達3.97倍，每股盈餘4.29元，較去年同期0.84元三級跳，雙創近3年同期高點。

訊芯先前法說時指出，近年積極耕耘3D感測生物辨識系統、高速光纖通訊收發模組及系統級封裝（SiP）等先進領域，多元化布局轉型效益今年顯現，產品組合優化帶動毛利率提升，使今年營運狀況顯著好轉。

訊芯董事長徐文一表示，未來公司業務與5G應用高度關聯，看好明年將是5G應用爆發元年，將使射頻前端的功率放大器（PA）用量、光纖通訊收發模組需求增加，帶動公司系統級封裝（SiP）及光纖通訊收發模組業務動能，對公司是充滿挑戰與生機的1年。

因應市場需求成長趨勢，徐文一指出，明年將是大投資年，預期資本支出將提升至10～15億元，主要用於擴充SiP及光纖通訊收發模組產能。同時，因應貿易戰影響，也提前在越南布局成立第二生產中心、建立2座工廠，預計分別於明年首季末、年底投產。

(時報資訊)