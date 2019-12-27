近二個月中國PTA期貨劇烈震盪，今早中國PTA價格上揚，每公噸漲30元人民幣來到4890元人民幣，法人估PTA市況可望回穩，在原料PX相對寬鬆下，仍看好PTA利差擴大。法人點名遠東新(1402)股價可望帶動集團的紅包行情。至今年9月底止，遠東新的每股淨值達37.9元。

遠東新的正面因子包括：一、目前中國PTA庫存天數仍低，且中國亦有聚酯新產能規劃開出；二、合資的美國Corpus Christi PET廠最快將於2020年底投產；三、公司積極布局再生酯粒，產品組合將持續優化；四、以2019年淨值計算，目前遠東新股價淨值比0.8倍，位於歷史區間0.5-1.5倍的下緣。

遠東新核心事業為垂直整合紡織產品，紡織相關事業包含石化(PTA)、化纖(聚酯絲、瓶用酯粒等，遠東新為全球第三大PET resin廠)、紡織(布、成衣)，此外其餘事業則包含不動產及遠傳電信(持股比例38%)。2018年營收比重若以生產事業和投資事業區分，生產事業的三大塊：化纖占28%、石化占19%、紡織占14%。投資事業以電信為主占34%。

遠東新生產事業的三大布局和產能：一、石化生產基地在台灣和上海，生產純對苯二甲酸(PTA)年產能為199萬噸；二、化纖生產基地有台灣、上海、蘇州、武漢、日本、馬來西亞等。聚酯粒年產能196萬，PET年產能149萬噸，聚酯棉年產能45.1萬噸，聚酯絲年產能9.7萬噸，尼龍66纖維年產能2.1萬噸，聚酯膠片年產能14.5萬噸，聚酯膜年產能2萬噸，再生酯粒(R-PET)年產能24.7萬噸。三、紡織生產基地台灣、蘇州、無錫、越南。胚紗年產能39.1萬件，針織用品布年產能3.1萬噸，工業用布年產能2.2萬噸，工業用絲年產能14.4萬噸，成衣年產能700萬打。

(時報資訊)