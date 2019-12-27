迎接2020到來，台灣大哥大跨年總動員。為讓用戶在跨年夜向親友獻上熱騰騰的新年問候，台灣大跨年期間於人潮集結的熱門景點，包括北市府廣場與101、大直美麗華、台中麗寶樂園、高雄夢時代與義大跨年煙火、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、桃園五月天演唱會等，增設超過700行動基站(含行動車、行動基地台和小基站)、出動200位以上的工程人員全面待命，因應跨年活動導致網路流量瞬間爆衝。

台灣大表示，每年跨年夜用戶數據使用量爆衝，今年預估增幅逾150%，為此，台灣大網路工程團隊已全面備戰，瞄準跨年活動21場、翌日迎曙光的阿里山等6處熱門景點及全台升旗典禮8場，進行基地台擴充、佈建等工作，全力支援跨年訊號部署，同時，更於跨年熱門景點建置免費Wi-Fi熱點，讓台灣大用戶獨享，當天只要搜尋到「TWM Happy 2020」Wi-Fi訊號，輸入手機門號，就可收到密碼簡訊，登錄後即可使用免費Wi-Fi。

根據OpenSignal於12月公布最新行動網路體驗報告，台灣大的語音通話品質，榮獲語音應用程式體驗獎（Voice App Experience award），在4G可用率表現上，更是勇冠奪下96%的成績。台灣大除提供最優品質的4G行動網路服務陪伴用戶跨年外，面對2020年5G商轉元年，台灣大今年領先全台展出「真5G」實機設備，並首度將5G訊號帶進棒球場，未來將持續以穩紮穩打的步伐，迎接2020全新智慧家庭生活與工業4.0到來。

台灣大指出，因應即將到來的跨年夜，台灣大除了力拼上網通訊不卡卡外，旗下的台灣OTT影音龍頭myVideo，更將於12月31日晚上7點起零時差直播「2020 愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」，無法親臨現場的民眾，亦可透過myVideo平台，一睹金曲歌王蕭敬騰、天后丁噹等豪華卡司的風采，並透過高畫質影像欣賞港都的璀璨煙火。同樣點亮港都夜空的還有正在中央公園璀璨上演的「2019LOVE高雄追光季」，跨年之際，到台灣大「許願光之樹」許下美好的願望，在科技與藝術打造的光影饗宴中，邁入嶄新2020！

(中時電子報)