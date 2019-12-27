北韓近期又不安分，不僅進行「重大測試」武器，甚至向美放話將有「聖誕大禮」，讓朝鮮半島瀰漫一股緊張氣氛。然而此時日媒日本放送協會（NHK）27日凌晨在推特上發布快訊「北韓發射飛彈落入北海道鄰近海域」，引起多家外媒關注，但隨後立即刪除該貼文，並在電視上澄清是誤報，誤將訓練用文本發布出去，虛驚一場。

據「今日俄羅斯」（RT）報導，NHK事發後不久解釋，這次是誤發了「訓練用文本」而非事實，並再次向觀眾道歉。報導也指出，此時正值外界關注北韓最高領導人金正恩所謂的「聖誕大禮」究竟為何，連美軍都對此嚴陣以待，這個誤報的時間點再糟糕也不過。

事實上，美國2018年也發生類似事件，當時1月13日早上8時左右，當日夏威夷全州電視、廣播和手機陸續收到當地緊急事故管理局（Hawaii EMA）通過警報系統發出的彈道飛彈警報，指出「彈道飛彈逼近夏威夷，立即群求庇護，這不是演習」，但夏威夷州緊急事故管理局通過官方推特發佈消息澄清，由於值班人員不小心「手滑」按錯鍵，並沒有任何飛彈來襲，但卻引起了當地混亂與全球關注。

(中時電子報)