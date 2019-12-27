豬五花很美味，不過有網友在臉書分享，在好市多買五花肉，打開一看下層的肉卻超肥，讓他直說我不行。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多的肉品CP值很高，價格實惠，量又多，讓不少民眾都會默默放入購物車。不過今天有網友在臉書上分享，在好市多買豬五花，卻發現下排的肉超肥，意外引起話題，不少網友留言回應，這是八花肉啦，80%油花，吃完血管會堵住。

今日有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，在好市多買豬五花，竟然中大獎，不太能接受，並曬出一張照片，只見照片中的肉片，百分之八十都是肥油，只有小小一部分是瘦肉。

照片曝光後，立刻引起話題，不少網友紛紛回應，「這真的很無法」、「暴風雪花牛」、「炸豬油的概念嗎？」、「這是八花肉，80%油花」、「我也買過上面油花超美，但下面全白的，我還用這肉片炸了兩罐豬油」、「推好市多梅花肉啦！品質比較好」、「吃完應該血管會堵住」。

但也有網友分享如果料理得當，其實還不錯吃，「這種煎恰恰（台語）很好吃」、「這些改用烤的～會變脆口好吃」、「以用鞠鹽下去醃，再炒青菜，就會很好吃，油膩感不見了」、「每次炒菜丟1、2片下去，很香」。

後來有部分網友表示，如果只有照片的這部份，其實比例還好吧！畢竟是整塊肉去切的，市場攤販說這是三層肉的三角肉，雖然很油，但瘦肉的部分卻是最Q、最好吃的，豬肉攤商說，每隻豬都有這個部分，可以和瘦肉一起炒著吃。

(中時電子報)