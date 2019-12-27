大陸財政科學研究院院長劉尚希26日表示，大陸可能允許地方政府在2020年增加發行約10％的專項債以扶持經濟增長。這一增幅預估小於一些分析師原本的預期。

路透27日報導，劉尚希的預測意味著，地方政府可能被允許發行約人民幣（下同）2.4兆元專項債用於基建項目。

中國政府2019年公布了一系列穩增長措施，允許地方政府發行2.15兆元專項債、削減稅費2兆元、還下調了存款準備金率與貸款利率以促進信貸。

劉尚希表示，財政政策力度不會減弱；他並補充稱，政府明年將提高財政政策的有效性。他說，預期明年專項債發行規模將比2019年增加約10％。沒有必要大幅增發。

一些分析師和政策顧問此前預計，大陸可能允許地方政府明年發行多達3兆元的專項債。大陸正試圖避免經濟出現更嚴重放緩。大陸財政部此前提前下達明年部分新增專項債限額1兆元，確保明年初使用見效。

中國第三季經濟增速放緩至6％，創近30年最低。劉尚希表示，只要就業保持穩定，2020年經濟增速可能達到6％或略高水準。

政策面消息人士透露，中國計劃將明年經濟增長目標設在6％左右，依靠增加基建支出來避免經濟急劇放緩。

劉尚希稱，與美國達成第一階段貿易協議可能給中國經濟帶來正面影響。清華大學經濟管理學院院長白重恩認同這種看法。

前中國人民銀行顧問白重恩說，他預計2020年經濟增長率與今年大致相當。今年圍繞中美貿易戰的疑慮令企業投資承壓。

美國和中國已經就第一階段貿易協議的條款達成共識，根據協議，美國將削減部分對中關稅，美國官員稱中國將大幅增加美國農產品和其他產品的採購規模。

分析師認為，貿易協議能夠緩解出口壓力，但仍需要進一步放鬆政策，以應對國內外需求低迷的局面。

白重恩還說，2020年中國基礎設施投資可能增長4％左右，增幅與今年一致。

(工商 )