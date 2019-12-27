在經歷一年市場洗牌後，蘋果似乎已從智慧型手機市場領導者寶座跌落，由三星、華為發布5G手機、摺疊機競爭來看，蘋果最快也要等到明年才有機會推出5G手機。不過，隨著市場看空蘋果氛圍消散，蘋果股價本周四(26日)上漲1.98%、收在289.91 美元，今年以來股價飆漲80%，市值增加5300 億美元(約17兆元新台幣)，有望達到10年來最佳漲幅紀錄。

去年全球智慧型手機市場遭遇發展10年來最強勁逆風，美國智慧型手機龍頭蘋果也在2018財年最後一個財季報告宣布，不再公布iPhone、iPad以及Mac等所有產品類別的銷量數據，加上陸美貿易戰前景不明、大陸消費力道放緩，導致市場看空蘋果。

不過，蘋果今年秋季發表的iPhone 11系列手機，透過舊機換新機政策以及較去年價位優惠，在大陸市場出貨量突破千萬支，較去年同期增長6%，創下意料之外的佳績。此外，根據市場研究機構調查顯示，耶誕假期購物旺季蘋果產品銷售數據強勁，Air Pods、iPhone也被列在客戶選購「必備」清單上，也推升節後首個交易日蘋果股價。

數據顯示，蘋果在本月18個交易日當中，僅有5天下跌，若依照此態勢來看，今年12個月有10個月蘋果股價都是以漲幅作收。蘋果股價從今年初157.92美元，到12月26日的289.91美元，漲幅達83.58%，與標普500指數近30%漲幅，微軟漲幅55%相比，可說是相當亮眼。

蘋果從10年前的金融風暴走出來後，當時所推出的iPhone都引領市場熱潮，然而，外界遲遲未見蘋果在5G市場跨出腳步，反而加強雲端服務以及AirPods 等配件銷售，從股價來看，這種策略正在奏效，也代表蘋果這家公司未來營運目標要從硬體銷售轉變成軟體服務轉型成功。

對此，也越來越多投資機構調高蘋果目標價，Cowen本月初將價位從 290 美元上調至 325 美元，Wedbush本周也調高至350 美元的最高價，目前華爾街有28家建議持增，14家保持中性立場，僅7家維持賣出評級。

(中時電子報)