台中市第13期市地重畫區東興路通車典禮。（台中市政府地政局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府地政局108年度40大績效圖卡。（台中市政府地政局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府地政局為打造「富市台中‧新好地政」，統計108年度各項施政作為，向市民朋友提出包括合理調降公告土地現值及公告地價、啟動第14期市地重劃區土地分配作業及東興路提前打通等40項地政再創巔峰之具體有感績效成績單，兌現市長政策承諾，落實「輕稅簡政」政策目標，並積極推動中市整體開發建設，帶來繁榮及便利的生活品質。

地政局長吳存金說，今年度合理調降公告土地現值及公告地價，公告地價平均調降20.06％，超過9成納稅戶明年地價稅平均減少2,500元；第14期市地重劃區土地分配草案說明會於12月20及21日舉辦4場，將於明年1月中旬正式公告；第13期市地重劃區內東興路於5月17日提前通車，有效紓解周邊車流。

市民期待已久總開發面積5.51公頃的豐富專案終於在7月31日動工，致力打造運動產業園區，整體規劃國民運動中心、社皮里活動中心等；啟動烏日前竹區段徵收八大安置措施，解決40年開發困境等，再再回應市民朋友對地方建設的美好期待。

吳存金表示，在推行地政業務更締造各項卓越績效，包括山坡地解編645筆、面積47.61公頃，活絡土地開發使用；辦理地籍圖重測三箭齊發，協助18,127名所有權人釐清地界，主動保障民眾產權。

地政局強化跨域合作，開辦跨縣市收辦土地登記案件，節省民眾來回奔波時間及費用；推出資訊整合平台158空間資訊網及地政e秘書，提供e化政府服務等，多項優化創新作為皆展現了地政團隊的豐碩成果。

地政局強調，展望109年將賡續革新地政業務，以「智慧地政、地利共生」願景，「陽光地政‧共好開發‧優化創新‧專業熱情」之主軸，回應民眾需求，完善土地開發，重視土地管理及永續發展利用，朝地盡其利，地利共享的目標邁進，一切施政作為一定讓民眾有感。

(中時 )