台聯上週質疑國民黨候選人韓國瑜是否待過台南大林少年觀護所？是否接受過感化教育？ 今前往中選會召開記者會，要求中選會向法務部矯正署調閱資料，查明韓國瑜少年時是否有進過台南大林路少年觀護所的紀錄？因涉及何種案件接受感化教育？韓復(富)是否為本名後有改名？請中選會重新查驗韓國瑜是否符合總統候選人資格？

台聯文宣部主任潘厚勳表示，總統候選人的財產都要公布攤在陽光下，要選總統的韓國瑜對自己的過往不只不敢攤在陽光下，還在書中說曾犯了錯誤不好寫進書裡，台聯要求中選會查驗韓國瑜是否有因犯罪接受感化教育的紀錄和是否符合總統候選人資格？

他說，《跟著月亮走》書中記載，韓國瑜自已說：高中生涯，「開始逃學」，「打彈子」，「開舞會」，「抽煙」，「打架」，甚至是向情侶「抽戀愛稅」。我們要問，韓國瑜在高中時代是否曾因不當行為觸犯法律，而被送進少年觀護所？

他還說，《你還不知道的韓國瑜》一書中，韓國瑜受訪時說：「年輕時我曾犯了錯誤，這些東西不好寫進書裏吧？既然出書就要坦誠，但是我.....」。這無法寫進書裏指的是否就是進入少年觀護所的案件？

社運部主任歐陽瑞蓮表示，韓國瑜應該基於道德對社會大眾交代清楚，究竟在年輕時期所謂不可以提的過去究竟是什麼事情，對於身為總統候選人就必須有認知，沒有甚麼隱私問題。

她強調，中選會對於候選人資格有查明事項之職責，針對調查結果，台聯要求七日之內中選會對社會大眾公布調查結果。

(中時 )