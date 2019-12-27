大陸冷氣團影響，北台灣今(27)日整天偏冷，新竹以北、東北部高溫都不超過20度，明(28)日白天各地氣溫明顯回升。氣象專家吳德榮表示，下一波冷氣空氣在下周一、二(30、31日)，跨年前後氣溫將降到最低，並挾帶更多水氣，中部以北及東半部地區將轉為濕冷的天氣。

吳德榮在「老大洩天機」專欄出，明日白天起至周日(29日)冷空氣持續減弱；明日白天各地多雲時晴，氣溫明顯回升；明晚起南海(巴逢殘餘)水氣逐漸移入，各地雲量漸增，降雨機率逐漸提高；周日各地都有降雨機率、降雨範圍也擴大。

根據最新模式模擬顯示，下周一、二(30、31日)冷空氣將挾帶更多水氣的東北季風南下，中部以北及東半部有局部雨，氣溫逐漸下降，轉為濕冷的天氣。跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地(≦200公尺)低溫約可降至13、14°C；台北市平地(≦200公尺)低溫約降至14、15°C，戶外活動要注意保暖！

此外，跨年前後北部、東北部仍有局部短暫雨，花東雲量多，也有局部短暫雨的機率；中南部相對穩定，為多雲時晴。北部、東半部的跨年、迎曙光活動恐受到干擾。下周三(元旦)白天起至周四(2日)天氣轉乾，北部平地轉多雲時晴，中南部晴時多雲，迎風面北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率，冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

(中時電子報)