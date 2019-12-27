中華泛藍協會今天舉辦「《反滲透法》的爆炸力」第三場記者會，中華泛藍協會副理事長林忠山直言，從《反滲透法》條文看到，只要與大陸有接觸，都有可能是被委託或資助，「在台灣持有台胞證的750萬人都活在恐懼中！」

林忠山指出，民進黨這麼急著要通過，就是為了要抓拿韓國瑜與一些立委，就是要限制恐嚇台商不敢回來投票，因為一但回來就可能被抓，最好是不要回來投票，不要參與助選或政治捐款，不然就會列為嫌疑對象。

前國政基金會副執行長孫揚明表示，《反滲透法》第11條鼓勵所有政府機關監督人民，這非常可怕，政府全面監督，當然涉及人權問題。他將《反滲透法》翻為英文寄給包含AIT在內的外國代表，結果沒人有回應，因為只要不符合他們利益的時候，這就只是我們內部的事情，而民進黨對抗中共確實符合美國現階段利益，這也證明了所謂自由、民主的「普世價值」標準是可以變動的。

前立委錢達說，民進黨政府訂定《反滲透法》的目的，是要用特別法來取代普通法對於「叛國罪」的認定與處理方式，而借著《反滲透法》，民進黨政府可以不依照司法程序來處理「叛國罪」，而民進黨政府可以直接把「叛國罪」的處理程序抓在他的手裡，從舉證、偵訊到判決都由他來決定。

前輔仁大學傳播學院副院長習賢德痛批《反滲透法》就是民進黨版的《懲治叛亂條例》，真正的目的是台獨建國工程最後一塊拼圖，「我現在公開指責蔡英文總統違反總統就職誓詞，已經公開叛國、撕裂國土，無恥到頂點！」

(中時 )