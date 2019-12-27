教育部今(27)日公布108學年度大專校院新生全校註冊率，6所學校未達6成，其中在私立大學部分，包含台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、台北基督學院，私立技專則有和春技術學院、大同技術學院、聖約翰科技大學。

教育部固定每年12月底，在「大專校院校務資訊公開」官方網站，公布最新一年度大專校院各校註冊率。

根據〈教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則〉規定，最近2年新生註冊率未達6成的大專校院，經教育部審核認定後，將列為專案輔導學校，要求必須提報改善計畫，將視情節輕重停止部分或全部的獎補助款，以及停止部分或全部班級招生。今年起也新增「預警機制」，也就是新生註冊率在最近1年未達6成，將被列入預警，提醒學校及早推動改善措施。

教育部高教司司長朱俊彰強調，註冊率並非大專校院辦學唯一指標，建議考生及家長，在選擇並評估學校時，多家參考各校的師資陣容、國際交流等條件。

教育部技職司司長楊玉惠則說，教育部今年針對大專校院辦學情況釋出預警機制，但預警機制包含諸多指標，其中不只包含註冊率，財務情況也是很重要的評鑑標準，也就是不得出現欠薪等情況。

楊玉惠進一步指出，經教育部查核，像是和春技術學院，108學年度的新生註冊率雖未達6成，但財務條件佳，辦學品質也有維持，「小而美」的學校，才能依舊存在。

(旺報 )