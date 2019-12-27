中視、衛視中文台《想見你》劇情引人入勝，觀眾週週敲碗等待，前6集以女主角黃雨萱和陳韻如的視角作為敘事主軸，本週第7集將從男主角視角開啟故事另一個階段。
許光漢分飾李子維和王詮勝，人氣水漲船高。他這次拍攝《想見你》似乎跟水特別有緣，除淋雨戲還挑戰水中戲，拍攝前，他坦言「很怕水」，因為小時候曾有泳池溺水的經驗，所以對冷水有點恐懼，即便是洗澡時也一定要溫水或熱水，不然就會聯想到對水的害怕，因此劇組特別安排他上潛水課熟悉水性。
練習過程，許光漢特別感謝教練細心教導，不僅讓他逐漸克服心理恐懼，對於下水也能掌握技巧，他也發現趴著下水比較容易，仰著下水反而水容易衝進鼻子，相對辛苦。
因為是拍戲，在水裡是沒辦法戴著蛙鏡，還得張開眼睛，所幸拍攝的環境和保護措施都很完整，水底也配有氧氣瓶，救護教練在旁，讓許光漢很有安全感，他感性說，「雖然拍攝時因為體脂肪低，容易怕冷發抖，但這次拍完下水戲等於也是突破自己，完成自我挑戰。」
這場戲沒有柯佳嬿，但她特別到場探班，許光漢看到她還不忘開玩笑，作勢要拉她下水。柯佳嬿透露，拍過許多戲都沒機會嘗試在水中演戲，「覺得好棒喔，一直很想試試看」，光在旁邊看，她就覺得穿著潛水衣和一般衣服下水難度一定不同，後者應該會蠻不安的。
《想見你》前幾集埋下的伏筆都將一一揭曉，又會展開什麼不可思議的情節，令觀眾燒腦，該劇每週日晚間10點在中視播出，每週六晚間10點衛視中文台播出，也可鎖定《想見你》Facebook官方粉絲專頁、Instagram專頁。
(中時 )
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