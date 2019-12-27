許光漢拍水中戲。中視提供

許光漢拍水中戲。中視提供

施柏宇（右起）、柯佳嬿、許光漢、顏毓麟劇中演出受歡迎。中視提供

柯佳嬿和許光漢劇中的愛情非常深刻感人。中視提供

中視、衛視中文台《想見你》劇情引人入勝，觀眾週週敲碗等待，前6集以女主角黃雨萱和陳韻如的視角作為敘事主軸，本週第7集將從男主角視角開啟故事另一個階段。

許光漢分飾李子維和王詮勝，人氣水漲船高。他這次拍攝《想見你》似乎跟水特別有緣，除淋雨戲還挑戰水中戲，拍攝前，他坦言「很怕水」，因為小時候曾有泳池溺水的經驗，所以對冷水有點恐懼，即便是洗澡時也一定要溫水或熱水，不然就會聯想到對水的害怕，因此劇組特別安排他上潛水課熟悉水性。

練習過程，許光漢特別感謝教練細心教導，不僅讓他逐漸克服心理恐懼，對於下水也能掌握技巧，他也發現趴著下水比較容易，仰著下水反而水容易衝進鼻子，相對辛苦。

因為是拍戲，在水裡是沒辦法戴著蛙鏡，還得張開眼睛，所幸拍攝的環境和保護措施都很完整，水底也配有氧氣瓶，救護教練在旁，讓許光漢很有安全感，他感性說，「雖然拍攝時因為體脂肪低，容易怕冷發抖，但這次拍完下水戲等於也是突破自己，完成自我挑戰。」

這場戲沒有柯佳嬿，但她特別到場探班，許光漢看到她還不忘開玩笑，作勢要拉她下水。柯佳嬿透露，拍過許多戲都沒機會嘗試在水中演戲，「覺得好棒喔，一直很想試試看」，光在旁邊看，她就覺得穿著潛水衣和一般衣服下水難度一定不同，後者應該會蠻不安的。

《想見你》前幾集埋下的伏筆都將一一揭曉，又會展開什麼不可思議的情節，令觀眾燒腦，該劇每週日晚間10點在中視播出，每週六晚間10點衛視中文台播出，也可鎖定《想見你》Facebook官方粉絲專頁、Instagram專頁。

(中時 )