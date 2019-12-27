東陽(1319)10、11月營收開始感受到旺季需求，11月營收站上20億元以上，在台幣有利之下，單月稅前盈餘更來到3.22億元，讓今年前11月累計獲利成長率轉正，全年營收、獲利優於去年；2020年由於OEM業務基期低，且台灣舊換新補助邁入最後一年，OEM營收谷底攀升，AM市場因北美汽車保有量持續上升，新產品的堆疊效應及產品組合轉佳，2020年營收、獲利重回成長軌道。

東陽11月營收21.1億元，年增率7.7％，獲利因美元匯率回穩以及AM產品毛利率好轉下，獲利增溫顯著，不過，目前台幣轉強，12月匯率是否影響整體獲利還要再觀察。2020年第1季因AM需求強勁，且聖誕節及盤點因素，部分訂單將遞延第1季出貨，單季營收將維持高檔。

該公司近4年來平均1年增加100套模具，在新產品及產品組合挹注下，今年以來AM產品毛利率較去年同期提高超過3％；此外，北美AM市場今年續強，歐洲去年基期低，今年也有8％以上成長，中東、非洲成長率更達10％以上，使得今年前11月AM營收比重由去年64％增加到74％，抵銷了OEM市場的疲弱。

OEM業務方面，11月營收年減25％至5.34億元，連續18個月下滑，主要大陸車市今年受貿易戰影響表現低迷，台灣車市也受進口車銷售強壓國產車，國產車客戶銷售下滑，使得東陽OEM市場業績不如預期。2020年台灣新車銷售受惠舊換新補助進入最後一年的刺激，且OEM業務營收已來到谷底，基期偏低，OEM庫存去化完畢，將恢復成長表現。

(時報資訊)