中國社科院學部委員余永定近日表示，面對當下的經濟形勢，不能讓經濟增速跌破6％，必須要採取擴張性的財政政策，重點依然是基礎設施投資。

他之前接受新京報專訪的內容稱，需要抑制經濟增速的進一步下滑，以防形成惡性循環；同時就業和外部環境亦需國內增長對沖。

余永定表示，當前中國經濟的基本形勢有兩個特點，第一個特點是經濟增長速度持續下滑；第二個特點是，中國的核心通貨膨脹率依然很低。從工業生產表現看，中國PPI在最近連續幾個月進入了負增長區間。

他說，「面對當下的經濟形勢，在現有真實的經濟增速的基礎上，我們要不要、值不值得、能不能夠抑制經濟增速進一步下滑？對這三個短期的宏觀問題，我的答案都是肯定的。」

他並指出，需要抑制經濟增速的進一步下滑，因為GDP增速的持續下跌形成的悲觀預期導致投資、消費減少的趨勢愈加明顯。總需求減少會導致GDP進一步下跌，形成惡性循環。

中國11月豬肉價格較去年同期翻倍，繼續推高CPI漲幅並刷新近八年高位。預計未來幾月，在豬肉供給短缺因素未完全解決的情況下，中國通膨還將高位運行；但PPI連續五個月負增長顯示內需仍不旺，隨著豬價等結構性因素逐步消退，CPI漲勢可能已是強弩之末。

余永定指出，從就業形勢看，表面上似乎目前問題不大，但實際調查研究中發現，大家也並非十分樂觀。從增長和改革的關係看，良好的經濟形勢可以為改革創造更有利的條件；從外部環境看，中美貿易摩擦對中國經濟的影響可能將進一步顯現，需要有國內增長來對沖。

他同時強調，如果中國不存在嚴重通貨膨脹狀態（例如不超過5％）、更不存在加速的通貨膨脹，如果國債收益率很低，公眾和金融機構都願意購買國庫券，政府就可以實施更具有擴張性的財政、貨幣政策，力爭使經濟增速有所上升。

余永定說，很多人反對擴張政策，是因為擴張政策受到M2／GDP過高、政府債務問題、僵屍企業、企業槓桿率高等因素制約。他說，不應低估地方政府債務問題的嚴重性，但是也不要過高估計地方債務問題的嚴重性，更不要因為地方債嚴重就認為中國的經濟增長速度必須降下來，就不能採取擴張性的財政貨幣政策。

對於財政擴張的方向，他也指出，在消費和出口需求增長速度難以進一步提高，而政府又不希望通過信貸擴張刺激房地產投資的情況下，基礎設施投資對增長的拉動作用難以替代。「在產能過剩情況下，作為一個發展中國家，政府更沒有必要對增加基礎設施投資猶豫不決。」

(工商 )