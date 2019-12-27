彰化花壇鄉彰員路上午發生一起意外。一處正在整地的工地，地面突然塌陷，導致工地圍牆坍塌，重壓下方2名正在施工的工人，幾乎被活埋，現場其餘同事見狀立即搶救，同時打電話給消防局求救，當警消到場後，利用千斤頂將坍塌圍牆撐起後，才將2人抬出，但已無呼吸心跳，目前正正送往秀傳醫院急救當中。

(中時電子報)