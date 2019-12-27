彰化花壇工地圍牆倒塌 2工人重壓命危 11:122019/12/27 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花壇鄉彰員路一段工地，圍牆倒塌，吳姓和李姓工人被埋。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化花壇鄉彰員路上午發生一起意外。一處正在整地的工地，地面突然塌陷，導致工地圍牆坍塌，重壓下方2名正在施工的工人，幾乎被活埋，現場其餘同事見狀立即搶救，同時打電話給消防局求救，當警消到場後，利用千斤頂將坍塌圍牆撐起後，才將2人抬出，但已無呼吸心跳，目前正正送往秀傳醫院急救當中。 (中時電子報) #彰化 #工地 也許您會感興趣 推薦閱讀 喀麥隆首都建築工地倒塌 至少4死12重傷 07:062019/12/23 國際 彰化六信持槍行搶嫌 檢：依法加重其刑 12:352019/12/23 社會 台東工人建地墜落4樓鷹架上 意識清楚 19:282019/12/23 社會 彰化第三選區藍營分裂？ 楊麗香確定開除黨籍 20:542019/12/24 政治 台東工地怪手翻覆 駕駛慘遭壓死 21:132019/12/24 社會 就職周年彰化縣龍頭大市 林世賢只給自己60分 16:452019/12/25 生活 建中生暫放學業 到蘇花改累積實戰經驗 19:412019/12/25 生活 王惠美就職周年 妙比滿意度贏韓柯 04:102019/12/26 地方新聞 彰化縣260公頃花海搖曳 浪漫冬之旅為花在彰化揭序幕 12:592019/12/26 生活 聯新國際醫院打破圍牆 提供社區優質醫療 18:472019/12/26 生活 社會熱門新聞 花壇工地塌陷圍牆倒 2人被活埋命危 - 社會 寂寞人妻約愛愛 老公出差突返家竟哭訴：被上了 - 社會 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 天無絕人之路 男買8年彩券沒中過 失業當天中頭獎 - 社會 彰化花壇工地圍牆倒塌 2工人重壓命危 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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