粉絲專頁「子迂的蠹酸齋」虧陳綺貞。（圖／翻攝自子迂的蠹酸齋臉書）

「文青女神」陳綺貞日前傳出有新歡眼鏡男，昨(26日)劇情急轉直下，不僅爆出眼鏡男有家室，且男方妻子還有意以妨害家庭罪名提告，陳綺貞便透過公司表達歉意，並強調和眼鏡男已無來往。知名部落客「子迂的蠹酸齋」對此便開酸陳綺貞打滾這麼久，「40多歲的少女了，連對方有沒有結婚或確認其婚姻狀態都不會嗎？」

44歲陳綺貞今年5月和音樂夥伴兼男友鍾成虎閃電宣布分手，結束16年愛情長跑，25日《時報周刊》報導近日直擊陳綺貞和眼鏡男在街上熱吻，該男之後被起底是已婚身分，和太太有兩個小孩，正宮看到報導也氣炸，揚言對陳綺貞提告，而原本不知新歡有家室的陳綺貞回應：「與林先生已無往來」，火速斷開戀情。

對此緋聞，粉絲專頁「子迂的蠹酸齋」提出4點虧陳綺貞，一指她已是成年人，怎麼可能不會確認交往對象婚姻狀態，又酸：「形象是資深少女，但總不能也真的像少女一樣吧」，接著好奇在任何事件中，是否只要強調自己也是受害者就會沒事？最後強調名人形象的重要。

網友則說：「資深少女，怎麼感覺怪怪的」、「需要檢討的是男性，而不是女性吧」、「我不是要護航這個案例啦，但是有心要騙的人真的可以騙死你」，「子迂的蠹酸齋」再回應說：「1.批評陳綺貞是因為她才是公眾人物。2.陳綺貞是公眾人物，所以要珍惜羽毛。3.無法確定男方是始作俑者好嗎」。

(中時電子報)