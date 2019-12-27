距離選舉投票日只剩2周左右。各陣營選情進入白熱化階段。對於有傳言稱國民黨總統候選人韓國瑜將在選前背水一戰，辭掉高雄市長。對此，韓國瑜接受媒體專訪時回應此事，竟豪不考慮地表示，「答案是不會」。

韓國瑜日前接受《ETtoday新聞雲》專訪，對於是否會在選前「背水一戰」，「辭掉高雄市長」，韓國瑜豪不考慮表示，他不會辭掉市長，因為他不會輕言放棄照顧高雄市民、讓世界看見高雄的承諾。

(中時電子報)