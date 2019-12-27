2019年邁入尾聲，演唱會、跨年等活動不斷，亞太電信本周起於全台北中南聖誕、跨年等熱點投入數百名人員，24小時全面備戰，25日行動基地台已先進駐網友討論度最高的「新北耶誕城」、五月天萬人桃園演唱會，在今年跨年活動，首次使用準5G的巨量天線系統，以處理大量資料傳輸流量，提高網路吞吐量及能量效率，不論在家或外出參加Party，亞太電信陪您一路嗨到2020年，提供最佳網路通訊品質。

據人力銀行調查指出，近6成的上班族選擇宅在家裡跨年，不想人擠人，亞太電信看準「宅經濟」商機，GtTV於跨年夜直播「2020愛在桃園幸福美好」跨年晚會，同時推出眾多年度熱門精選好片，在家也有南韓天團Super Junior等巨星陪你High整夜。

亞太電信除於全台北中南熱門跨年景點使用準5G的巨量天線系統Massive MIMO (Massive Multi-input Multi-output)外，同時出動行動車，擴增數百站網路容量，動員超過百名以上的網路維運工程人員，24小時輪班待命，全面提升跨年夜網路品質。進駐的熱門演唱會、景點包含台北市政府府前廣場、愛在桃園幸福美好跨年晚會、高雄夢時代、淡水海關碼頭、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等。

亞太電信表示，跨年假期將至，使用通訊軟體傳送祝福、行動上網追劇等使用行為增加，據2018年數據統計，跨年夜上網尖峰流量，相較平常增加5成。為提供給消費者更好服務，亞太電信跟進5G新世代，使用Massive MIMO天線系統。Massive MIMO為準5G關鍵技術，5G因資料傳輸速率倍增千倍，天線系統的乘載量必須增加，亞太電信在本次導入最新技術，大幅優化網路訊號。

好天氣不在！聖誕節後大變天，跨年夜冷空氣再來一波，宅在家看電視轉播人數勢必增加。GtTV搶攻宅經濟，於跨年夜直播「2020愛在桃園幸福美好」跨年晚會，重量級南韓帝王天團Super Junior K.R.Y.、「姐姐」謝金燕等卡司陪你倒數迎接2020年。還有由「國民姑姑」海芬及小鬼主持的17 Media「趣你的娛樂」、及哭破4億票房的《與神同行》和《與神同行：最終審判》、最佳情侶曹政奭x孔曉振主演的《飆風特警隊》、爛番茄評分網評論數最多的100%新鮮度電影《柏靈頓熊熊出任務》等強檔巨片，在家陪你跨年High整夜。另外，自2020年1月1日起，若觀看GtTV「最新推薦」頻道就有機會抽三星Tab A 8.0平板電腦、德國ADDON隨身喇叭、誠品禮券等多項好禮。

(中時電子報)