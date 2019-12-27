雲林縣的國民黨支持者印製年曆為立委候選人張嘉郡、謝淑亞、總統候選人韓國瑜催票，不料印刷廠卻誤用香港版年曆，被敵營的網軍操作成「中共同路人」，在各大社群媒體散播。國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，桃園市政府明年的年曆標明五月四日是「青年節」，那是大陸的青年節，同理可證也是中共同路人嗎？

許宇甄表示，國民黨黨庫拮据，熱心支持者就印製了年曆要發放，三天前她發現印刷廠誤用了香港的年曆版本，緊急請支持者不要發放並回收，這是印製上的疏漏，不知道民進黨為什麼用這種抹紅的方式攻擊，鼓動網軍做不實的指控。

許宇甄說，這張年曆不小心去用到香港版，可以看到年曆的7月1日是「香港特別行政區成立紀念日」，上面也有復活節、聖誕節、耶穌受難節、佛誕，這是港版的日曆，並不是大陸版。

許宇甄出示桃園市政府明年的年曆，五月四日青年節、四月八日婦女節、四月十二日植樹節，其中五月四日是大陸的青年節，是否同理可證桃園市政府就是中共的同路人？

許宇甄強調，選舉不分藍綠都應有良知與理智，印製上的疏漏不該被操弄成抹紅的工具，她希望回歸正面的選舉，用政見爭取支持，不要用這種抹黑抹紅的方式攻擊對方。

這張港版年曆四月節日有復活節、耶穌受難節、佛誕。（周麗蘭攝）

臉書「只是堵藍」的指控。（取自只是堵藍臉書）

許宇甄出示桃園市政府明年的年曆，五月四日青年節、四月八日婦女節、四月十二日植樹節，其中五月四日是大陸的青年節，是否同理可證桃園市政府就是中共的同路人？（周麗蘭攝）

2019年12月27日年曆錯印香港版被抹紅，國民黨主委許宇甄：桃園市政府也是中共同路人？

(中時 )