韓國瑜張善政訪宏達電 體驗VR 15:172019/12/27 中時 趙雙傑 、 楊馨 、影音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 現場親自體驗。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「國政配」參訪HTC宏達電 王雪紅夫婦全程陪同 國民黨總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政以及宏達電董事長王雪紅和論壇青年合影留念。（趙雙傑攝） 韓國瑜和張善政參訪宏達電。（趙雙傑攝） 國民黨總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政今日前往宏達電 HTC新店總部參訪，韓國瑜與張善政也將與HTC同仁進行「青年國是論壇」，討論創新未來，現場也親自體驗HTC與法國羅浮宮合作的「蒙娜麗莎－越界視野」，與今年取得台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證的席科特手術導航軟體等虛擬實境內容。 (中時 ) #htc #張善政 #韓國瑜 #候選人 #宏達電 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》韓國瑜抱女嬰遭扭曲 韓辦還原事發經過 15:382019/12/23 政治 訪宏達電 侯友宜盛讚VR 04:102019/12/24 產業．科技 誰說韓英文爛？與博恩全英語交流驚呆全場爆掌聲 22:552019/12/24 生活 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 韓國瑜要求PK三個動作 博恩爆汗做不來：我褲檔卡東西 00:132019/12/25 生活 小英男孩急護主 龔明鑫千字駁韓國瑜政見謬誤 18:382019/12/25 政治 看完韓國瑜上《博恩》 男大生叩應陳揮文節目吐真心話… 19:322019/12/25 娛樂 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 韓國瑜這時間點上《博恩》 網驚呼：超勇敢！ 09:302019/12/27 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ 10:032019/12/27 政治 政治熱門新聞 選前辭高雄市長？韓國瑜竟秒回 - 政治 不爽綠媒！韓國瑜怒嗆三立記者 - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：楊瓊瓔非常驚險！ - 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 韓國瑜嗆爆三立記者 韓粉爽歪狂補刀 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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