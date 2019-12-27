「國政配」參訪HTC宏達電 王雪紅夫婦全程陪同

國民黨總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政以及宏達電董事長王雪紅和論壇青年合影留念。（趙雙傑攝）

韓國瑜和張善政參訪宏達電。（趙雙傑攝）

國民黨總統候選人韓國瑜與副總統候選人張善政今日前往宏達電 HTC新店總部參訪，韓國瑜與張善政也將與HTC同仁進行「青年國是論壇」，討論創新未來，現場也親自體驗HTC與法國羅浮宮合作的「蒙娜麗莎－越界視野」，與今年取得台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證的席科特手術導航軟體等虛擬實境內容。

(中時 )