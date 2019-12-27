據中新網報導，「2019年，雲南新批准台企52家，到位資金9350萬美元，比2018年增長737％；滇台貿易額達到6.35億美元。截至目前，雲南省累計批准台企905家。」雲南省委台辦副主任崔冰成25日表示，得益於國家及省級一系列惠台措施，滇台經貿合作邁上新台階。

雲南省委台辦25日組織召開專題研討會，引導台企台商積極參與中國(雲南)自由貿易試驗區建設，崔冰成就滇台貿易情況及雲南自貿區建設作介紹。

崔冰成稱，當前，雲南自貿區三個片區的建設發展均步入了「快車道」：其中，昆明片區註冊企業逾兩千戶，註冊資本達185.4億元人民幣、8105.11萬美元；紅河片區9個服務區可辦理655個事項，反響熱烈；德宏片區進出口跨境電商產業發展迅猛，瑞麗姐告邊境貿易區已成為中國電商對緬客服、物流、信息、結算的中轉站，據統計每天由姐告發往緬甸的快遞包裹約6000件，呈現一派欣欣向榮的景象。

崔冰成呼籲，廣大台商台胞抓住難得的發展機遇，圍繞雲南自貿區產業特點，聚焦雲南著力打造的「綠色能源」「綠色食品」「健康生活目的地」三張牌，積極參與自貿區建設，共享紅利。

昆明台商協會常務副會長陳政勝表示，非常看好雲南的發展及自貿區建設。四年前，我從廣東轉戰雲南，就是希望能乘著‘一帶一路’建設及雲南構建面向南亞東南亞輻射中心的東風，拓展更為廣闊的市場。」陳政勝透露，8月雲南自貿區批復設立後，他第一時間在昆明片區註冊企業。相信隨著自貿區的建設，雲南的資源、區位、通道等優勢將更加明顯，為台企台商發展帶來更多機遇。

青年台商蘇允愷希望能分享雲南自貿區建設的發展機遇，「雲南自貿區規劃重點發展的跨境電商、大健康服務、數字經濟等產業，都是青年台商特別關注的領域，我們希望能在此有所作為。氣

(中時 )