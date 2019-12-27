綠營質疑：誰在怕反滲透法 14:532019/12/27 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立法委員參選人蔡沐霖（左起）、謝佩芬、阮昭雄27日開記者會。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立法委員參選人謝佩芬（左起）、蔡沐霖、阮昭雄27日說明反滲透法。(鄧博仁攝) 民進黨立法委員參選人蔡沐霖（左起）、謝佩芬、阮昭雄27日召開「誰在害怕反滲透法？ 」記者會，說明反滲透法是針對行為，而非身份。(圖文／鄧博仁) (中時 ) #反滲透 #阮昭雄 #記者會 #參選人 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 《反滲透法》若通過 大學校長：大陸會更打壓 12:372019/12/24 生活 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 寒蟬效應已現 台師紛噤聲 04:102019/12/25 政治要聞 好恐怖啊，新戒嚴時代來了！ 04:102019/12/25 時論廣場 台灣人不是被威權嚇大的 04:102019/12/25 時論廣場 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 泛藍學者：反滲透法是要捉拿韓國瑜 12:382019/12/25 政治 政治熱門新聞 選前辭高雄市長？韓國瑜竟秒回 - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：楊瓊瓔非常驚險！ - 政治 不爽綠媒！韓國瑜怒嗆三立記者 - 政治 劉兆玄力挺韓 藍軍歸隊三大社團是關鍵！？ - 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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