民進黨立法委員參選人謝佩芬（左起）、蔡沐霖、阮昭雄27日說明反滲透法。(鄧博仁攝)

民進黨立法委員參選人蔡沐霖（左起）、謝佩芬、阮昭雄27日召開「誰在害怕反滲透法？ 」記者會，說明反滲透法是針對行為，而非身份。(圖文／鄧博仁)

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