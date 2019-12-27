花壇鄉彰員路一段工地，圍牆倒塌，吳姓和李姓工人被埋。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇鄉彰員路一段工地，圍牆倒塌，吳姓和李姓工人被埋。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

花壇鄉彰員路一段工地，27日上午10點7分，發生工地塌陷，施工中的整座圍牆倒塌，吳姓和李姓工人，來不及閃避被轟然崩落土石擊中、埋入土堆中，現場僅露出一條腿，彰化縣消防局出動搶救，兩人當場沒有呼吸、心跳等生命跡象，送彰化秀傳醫院救治中。

彰化縣消防隊表示，這次工安事故，出動消防車3輛、救護車3輛，消防人員14人前往搶救，10時14分到達現場，10時33分傷者陸續送醫，傷者共2名都是男性，當場送醫搶救中。

(中時 )