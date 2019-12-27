大陸廣州有一位75歲老翁，日前為了拯救一隻雞，不幸將自己困在10米深的水井中，最後還出動了幾名消防人員，才將人救出來。消息曝光後，有記者好奇這隻「落水雞」如今的近況，因此前去拜訪老翁，不料竟得到傻眼的消息。
據《觀察者》報導，22日晚上，有一名老翁突然見到一隻雞掉到水井裡，他大費周章的製作了梯子，下井救雞。不料，梯子的品質不夠好，竟瞬間斷成兩截，使的老人家也受困於井中，只能不斷呼救。
警消趕到現場後，迅速將老翁救起，為免往後再發生類似事件已將井口蓋住。隔日，聽聞消息的記者前往老翁家中採訪，記者詢問老翁「可不可以跟我們說一下那隻雞去哪了?」聞言，老翁淡定的指著桌上還冒著煙的燉雞肉，告訴記者「就是這隻」，令記者直接傻眼。
此事引發網友的熱議，紛紛留言：「雞：早知如此何必救我」、「原來他不是捨不得一隻雞，而是捨不得一盤菜」、「大爺：你以為跑到井裡，我就吃不到了嗎」、「雞：爺爺你捨身救我 我也只能以身相許」也有網友笑著表示，「廣東特色新聞」、「可以，這很廣州」、「沒有一隻雞能活著出廣東」。
(中時電子報)
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