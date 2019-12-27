國民黨今召開「抓到了？謝系魔手，網軍、實體全面入侵校園？」記者會，直指民進黨藉由新文化基金會，把政治黑手伸入校園，每月發行刊物立場偏頗，內容闡述「民進黨好棒棒、國民黨好壞壞」，國民黨台北市議員游淑慧質疑，新文化會基金會領取政府補助，卻淪為民進黨附屬組織，每月會訊批評民進黨以外的人，同時還幫綠營候選人宣傳，呼籲該基金會創辦人、駐日代表謝長廷出面說清楚。

游淑慧表示，有世新大學家長反映，女兒從系辦拿回一本刊物，內容聚焦政治，吹捧民進黨，攻擊國民黨，像是11月刊物攻擊韓國瑜信口開河，讓人民厭倦，12月號則是幫民進黨候選人吳怡農政見宣傳，每期刊物都在批評韓國瑜，灌輸特定政治意見，成為政治黑手伸入校園的鐵證。

游淑慧說，該本刊由新文化基金會發行，該基金會創辦人是謝長廷，教育部、青輔會等都有給予補助，用來自政府補助經費推廣民進黨文化，連舉辦營隊都邀請民進黨主席卓榮泰擔任特別來賓，全台家長都不知道孩子在校園被政治洗腦，這樣拿人民納稅錢培養民進黨青年軍，社會大眾能夠接受嗎？

國民黨青年部副主任詹為元表示，新文化基金會成立宗旨是讓台灣進步的新文化運動，結果變成謾罵民進黨以外的人，例如平時舉辦新文化教室，講師邀請陸委會主委陳明通、行政院副院長陳其邁等人，全部都是民進黨籍，同時拿公帑幫民進黨培養年輕人跟網軍下線，民進黨與其推動《反滲透法》，應該建立《反滲透校園法》，不要讓政治進入到校園。

謝長廷昨出現在台北餐廳用餐，游淑慧呼籲，謝長廷既然人回來，應該要把蘇啟誠案、楊蕙如網軍案、新文化基金會滲入校園等案件出面說清楚，不要只是回來幫忙民進黨輔選。

(中時 )