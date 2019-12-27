國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天再質疑民進黨立委候選人鄭宏輝，在台灣成立販售牛樟芝公司，並西進大陸參與「國家級生物產業基地」計畫，以個人獨資在對岸成立公司，更直接以「中國台灣」名義向大陸政府申請商標註冊，對於號稱拒絕一國兩制的蔡政府，面對願自我矮化「中國台灣」的子弟兵，根本沒有資格參選。

鄭正鈐表示，鄭宏輝2012年3月成立「全賀生醫股份有限公司」，販售牛樟芝產品，隔年領取新竹市政府SBIR創新研發推動計畫補助，2013年9月在中國湖北省成立「武漢全賀生物科技有限公司」，參與大陸政府大力挹注投資的「國家級生物產業基地」，參與廠商大多會獲得補助。

鄭正鈐說，此外，鄭宏輝更以「中國台灣」名義向中國申請商標註冊，面對質疑，鄭宏輝至今沒有回應也沒有否認。他質疑，鄭宏輝抹紅別人不遺餘力，一手賺人民幣，又稱堅拒一國兩制，到底在守護誰的主權，堪稱標準「綠皮紅骨」、「雙面人」的政治人物。

鄭正鈐指出，鄭宏輝為民進黨團總召柯建銘指定接班人，若鄭宏輝不敢講清楚，柯建銘是否要出面說明，另無法接受中國台灣，以及認為用中華台北對國格損傷的蔡英文總統，到底該如何面對自稱中國台灣候選人，也要敬告閣揆蘇貞昌，「魔鬼就在你旁邊」。

新北市議員唐慧琳反問民進黨，有多少幹部在對岸經商？反滲透法就是剷除異己，只准民進黨去對岸賺錢，如果其他台商競爭同樣項目，回來就用反滲透法大刑伺候。

台北市議員游淑慧直指，鄭宏輝就是民進黨的吳三桂，跑去對岸申請公司、商標，大落落寫著中國台灣，承認台灣是中國一個省份，民進黨也要清查鄭宏輝有無居住證，「這叫綠卡、雙重國籍，請問中選會，鄭宏輝還有參選資格嗎？」

台北市議員羅智強痛批，民進黨就是雙標黨，沒有民進黨證掛中國台灣就是該死、被滲透、中共同路人，兩岸交往過程，民進黨去大陸叫賺錢，不是民進黨就被叫滲透，若要貫徹反滲透法的公信力，就應把鄭宏輝拖到立法院下跪，斬首祭旗。

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐今天再質疑民進黨立委候選人鄭宏輝。 (趙婉淳攝)

(中時 )