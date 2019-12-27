耶誕佳節過後，美股4大指數齊揚，以科技股掛帥的那斯達克（Nasdaq）指數更是首次突破9,000點大關，上漲0.78%、收在9022.39點。那斯達克指數從今年初的6665.94點，迄今上漲35.35%，雖有微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）等等權值股亮眼表現推升指數走高，但在從8,000點關卡突破9,000點大關之際，連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）、運動服飾品牌露露檸檬（Lululemon），表現可不輸亞馬遜(Amazon)等科技巨頭。

據Market Watch報導，上次那斯達克指數達到8,000點，是在去年8月27日，但在去年下半年受到美國聯準會(Fed)升息影響，以及陸美貿易戰升溫，美股經歷兩次千點崩跌，但在微軟(漲幅44.8%)、蘋果(漲幅33%)等權值股表現回神，這次穿破千點走了335個交易日。

但不是所有的科技股都有亮眼表現，同為尖牙股（FAANG）的臉書(Facebook)從去年至今只上漲16.6%、Google母公司Alphabet小漲7.7%，亞馬遜甚至下跌4.2%，Netflix甚至下挫8.7%。

露露檸檬從去年8月至今漲幅達到67.3%，星巴克則是66.3%；此外，非尖牙股的科技股，包括Charter Communications漲幅超過60%，超微（AMD）有85%漲幅，恩智浦（NXP）上漲39.4%。

(中時電子報)