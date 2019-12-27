2020大選進入最後衝刺，中部9縣市力挺國民黨總統候選人韓國瑜，目標將號召50萬人！1229「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」本周日在台中市登場，韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪27日公布占地8公頃的場地規畫，當天從新竹縣到嘉義市7名藍營縣市首長都會出席，9縣市立委候選人全部到場，凝聚藍營大團結的勝選氣勢。

韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪與市議員冉齡軒今天上午舉行記者會，公布29日「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，當天從下午1點就有250攤的市集開始營業，3點到5點現場直播總統電視辯論會，5點到6點預演彩排，晚上6點到8點晚會開始。

這場可能是選前在中台灣最後一場造勢大會，很多韓粉已準備來台中力挺，展現超人氣，而由於韓國瑜當天因有總統電視辯論會，韓國瑜到場時間是晚上8點53路到9點37分，由競選總部主委朱立倫及正副總統候選人韓國瑜、張善政上台演講，掀起造勢大會最高潮。

黃健豪表示，到場的7縣市首長，助講順序為嘉義市長黃敏惠、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕，及從新竹縣到嘉義市的9個縣市國民黨提名立委候選人。

韓國瑜鋼鐵粉絲的歡樂機車隊，也安排前進會場的集結時間及地點，包括下午3點，豐原慈濟城隍廟：台中市豐原區社皮里社興五街2號，下午3點半台中市洲際棒球場，台中市北屯區崇德路三段835號，下午3點50分在崇德國中，台中市北屯區崇德路二段227號，下午4點20分在台中市政府，台中市西屯區文心路二段645號集合出發。

黃健豪說，當天空拍機未限制，但國安考量，總統候選人韓國瑜進場前5分鐘禁飛空拍機。

由於預計湧入50萬人的支持者，黃健豪表示，民眾最好搭乘大眾交通工具，也有公車路線提供參考，從台中車站、高鐵站甚至搭乘客運到朝馬站，步行到會場只要15分鐘，大約1公里左右，鼓勵所有支持者盡量搭乘大眾運輸交通工具前往會場，停車場設在馬龍潭路和龍富路規畫停車場。

6月22日國民黨總統大選初選時，韓國瑜來台中市的造勢活動，當時在台中市7期的一處水利地，本來只能容納3萬人的場地，外溢到20多萬人，這次台中勝選大會，安括7縣市首長，9縣市立委到場站台助講，展現從新竹縣到嘉義市的支持動力。

黃健豪表示，在台中市南屯區黎明自辦重畫區「市政路與黎明路口」，由台中市長億集團提供，占地八公頃的場地，將設置10萬張椅子，支持者將擴大到場地周邊，人數上看50萬人。

中部藍營大動員，前台中市長胡志強、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前台中市議長張清堂等人都會到場，至於國民黨主席吳敦義與國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬是否到場，目前還不確定，仍在規畫行程中。

韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪（左）與市議員冉齡軒27日上午舉行記者會，公布29日「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」。（盧金足攝）

台中市南屯區市政路與黎明路口舉辦的「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，場內將設置10萬張椅子，支持者將外溢到場地周邊，人數上看50萬人。（盧金足攝）

(中時 )