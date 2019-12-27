本季年度MVP熱門人選之一的獨行俠後衛東契奇，27日宣布傷癒歸隊(右腳踝扭傷)，隨即拿下24分、8助攻與10籃板的接近大三元表現，帶領獨行俠102比98擊退作客的馬刺，拿下本季第20勝(10敗)，目前仍然排在西區第5位置。

畢竟是相隔快兩周重返球場，東契奇一開賽有點生疏，雖在首節拿下10分，卻沒傳出任何助攻，更發生3失誤，但到了次節，他隨即找回應有模樣，帶領獨行俠打完上半場，取得52比47小幅領先，反而是波爾金吉斯陷入手感低迷。

獨行俠來到末節火力全開，尤其是波爾金吉斯、小哈達威等人都投進三分球，轉眼擴大領先到15分，也讓獨行俠總教練卡萊爾來到最後4分35秒，才把東契奇換上「收尾」，儘管讓馬刺追到只差4分，獨行俠仍然有驚無險留住主場勝果。

獨行俠全隊6人得分上雙，除了東契奇接近大三元演出，小哈達威也有17分進帳，波爾金吉斯與芬利史密斯各有13分，萊特12分，鮑爾威11分、7籃板；馬刺以迪羅薩21分最高，蓋伊18分，艾卓吉17分，目前馬刺12勝18敗。

(中時 )