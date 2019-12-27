中華泛藍協會：反滲透法將發生嚴重寒蟬效應 14:372019/12/27 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華泛藍協會的反滲透法危機處理小組27日舉行記者會，出席的資深律師林憲同（左起）、前立委錢達、中華泛藍協會副理事長林忠山、國民黨前國家政策基金會副執行長孫揚明、輔仁大學退休教授習賢德。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華泛藍協會的反滲透法危機處理小組27日舉行「反滲透法的爆炸力－多少人民處於恐懼之中」記者會，出席的資深律師林憲同、前立委錢達、中華泛藍協會副理事長林忠山、國民黨前國家政策基金會副執行長孫揚明、輔仁大學退休教授習賢德指出，通過反滲透法將發生嚴重的寒蟬效應，威脅扼阻台灣人民的政治參與及投票，其中750萬持有台胞證者均是反滲透法的嫌疑犯。 (中時 ) #反滲透 #反滲透法 #中華 #泛藍 #協會 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸交流風聲鶴唳 諜影幢幢 04:102019/12/23 焦點新聞 退役情治人士：反滲透法只為選舉 04:102019/12/23 焦點新聞 綠拚反滲透法三讀 宋楚瑜批暴衝 04:102019/12/23 焦點新聞 連當啦啦隊的自由都沒有 04:102019/12/23 論壇廣場 請給企業一個不用看臉色的環境 01:182019/12/23 政治要聞 抗中過了頭 台灣產業陷入斷鏈困境 01:182019/12/23 政治要聞 綠強推反滲透法 台商批回到戒嚴 04:102019/12/24 話題觀察 一黨之私 04:102019/12/24 論壇廣場 反滲透法應由新民意討論 04:102019/12/24 論壇廣場 大開民主倒車 比白色恐怖更可怕 01:122019/12/24 政治要聞 政治熱門新聞 選前辭高雄市長？韓國瑜竟秒回 - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：楊瓊瓔非常驚險！ - 政治 不爽綠媒！韓國瑜怒嗆三立記者 - 政治 劉兆玄力挺韓 藍軍歸隊三大社團是關鍵！？ - 政治 韓國瑜上《博恩》讓他哭了：今後不投民騙黨！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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