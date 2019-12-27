中華泛藍協會的反滲透法危機處理小組27日舉行「反滲透法的爆炸力－多少人民處於恐懼之中」記者會，出席的資深律師林憲同、前立委錢達、中華泛藍協會副理事長林忠山、國民黨前國家政策基金會副執行長孫揚明、輔仁大學退休教授習賢德指出，通過反滲透法將發生嚴重的寒蟬效應，威脅扼阻台灣人民的政治參與及投票，其中750萬持有台胞證者均是反滲透法的嫌疑犯。

(中時 )