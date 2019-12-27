日本政府27日在內閣會議上決定，獨自派遣海上自衛隊的1艘可搭載直升機的護衛艦及P-3C反潛機赴中東，以確保日本船隻在中東海域航行的安全。

這次的派遣是根據防衛大臣下達命令即可實施的《防衛省設置法》之「調查及研究」目的。派遣規模為260人左右，原則上派遣期間為1年，如需延長派遣時間必須經內閣會議同意並向國會報告。

日本政府在2020年度預算案中，編列了約47億日圓（約台幣13億元）的派遣相關經費。日本防衛大臣河野太郎27日將向海上自衛隊發佈準備命令。

活動範圍包括阿曼灣、阿拉伯海北側及曼德海峽東側的亞丁灣3海域，包括沿岸國家的專屬經濟海域的公海。不包括離伊朗近的霍爾穆茲海峽、波斯灣。

《防衛省設置法》雖然規定在內閣會議決定時以及派遣任務終了時需向日本國會報告，但日本政府的獨斷下即可將自衛隊派遣到海外之作法，仍讓各界擔憂。

(中時電子報)