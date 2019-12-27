台北市長柯文哲的媽媽爆料柯是綠底，絕對投蔡英文總統也會贏得大選，柯27日表示，還在考慮，他們家就是典型的民主多元、每個人都很有自己想法，至於會投給誰，要聽媽媽還是老婆的話，柯回說：「這是一個好問題」。

離總統大選剩半個月，柯媽媽昨爆料柯文哲是綠底的，明年大選柯絕對會投蔡總統，柯媽還透露，柯文哲認為這次總統大選，綠色會贏。

總統大選要投誰，柯文哲今說還在考慮，面對柯媽的表態，他則表示，他們家就是典型的民主多元、每個人都很有自己想法。

當被問到柯媽認為柯文哲是綠底會投蔡總統，柯笑稱，「你要不要去問陳佩琪看看？」至於投給誰要聽媽媽還是老婆的話？柯表示，這是一個好問題。

此外，地下賭盤估蔡總統讓60至80萬，柯的投票行為恐成為選戰關鍵，柯文哲強調，地下賭盤不值得鼓勵，就算知道也不要拿出來講，他還說，自己的表態應該不至於讓選舉有翻盤機會。

因為被柯媽認證是綠底，跟鴻海創辦人郭台銘是否會尷尬，柯文哲說，有各個項目的合作嘛，合作不見得百分之百全部合作，這種新的政治態度也是不錯。

(中時 )