台北市長柯文哲的媽媽爆料柯是綠底，絕對投蔡英文總統也會贏得大選，柯27日表示，還在考慮，他們家就是典型的民主多元、每個人都很有自己想法，至於會投給誰，要聽媽媽還是老婆的話，柯回說：「這是一個好問題」。
離總統大選剩半個月，柯媽媽昨爆料柯文哲是綠底的，明年大選柯絕對會投蔡總統，柯媽還透露，柯文哲認為這次總統大選，綠色會贏。
總統大選要投誰，柯文哲今說還在考慮，面對柯媽的表態，他則表示，他們家就是典型的民主多元、每個人都很有自己想法。
當被問到柯媽認為柯文哲是綠底會投蔡總統，柯笑稱，「你要不要去問陳佩琪看看？」至於投給誰要聽媽媽還是老婆的話？柯表示，這是一個好問題。
此外，地下賭盤估蔡總統讓60至80萬，柯的投票行為恐成為選戰關鍵，柯文哲強調，地下賭盤不值得鼓勵，就算知道也不要拿出來講，他還說，自己的表態應該不至於讓選舉有翻盤機會。
因為被柯媽認證是綠底，跟鴻海創辦人郭台銘是否會尷尬，柯文哲說，有各個項目的合作嘛，合作不見得百分之百全部合作，這種新的政治態度也是不錯。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。