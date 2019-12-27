國民黨中央委員連勝文今（27）日到高雄為鳳山立委候選人李雅靜輔選，形容國民黨選情如倒吃甘蔗，然而針對民進黨近日強行推動《反滲透法》，他痛批是「恐怖主義立法」，顯現民進黨選情危機，蔡英文總統與國民黨總統候選人韓國瑜選情應該是蠻接近的。

連勝文認為，如果民進黨選情安穩的話，實在沒必要此時強硬推動反滲透法，這幾乎是恐怖主義的立法，基本上就像麥卡錫主義，形成美國黑暗的時代；民進黨這麼做是因選情危機，才藉此催票、固票，擺明是政治動機，顯示民進黨選情比想像中危及很多。

「現在是倒吃甘蔗，愈來愈好！」連勝文也很有信心說，目前不論是韓國瑜、國民黨立委及李雅靜選情都有轉機，各地選舉氣勢有起來，看到過去「沒有走在一起的人」現在都回來了，最後一刻靠各位夥伴撐起來，撐到最後一秒、大選最後一刻，明年1月11日打到最高潮就贏了。

連勝文表示，不管怎樣對於選民而言，手中選票將決定未來不只4年，甚至10、20年後台灣的命運，很多人在這一刻會更慎重思考，相信很多人會選擇韓國瑜當總統，只要繼續努力堅持下去，未來10幾天仍大有可為。

至於鴻海前董事長郭台銘是否歸隊？連勝文透露，從9月中就沒看到郭董，也不確定現在跟黨內朋友的互動狀況，不過既然彼此有共同理念、目標，希望中華民國更好，台灣下一代更好，台灣處於安定繁榮未來，基於這樣共同道義、情感理念，他向郭董喊話，最後關鍵時刻，「加入我們對抗民進黨重大任務」，並協助韓國瑜當選。

國民黨中央委員連勝文（中）今（27）日為鳳山立委候選人李雅靜（右二）輔選。（柯宗緯攝）

國民黨中央委員連勝文（中）今（27）日為鳳山立委候選人李雅靜（右）輔選。（柯宗緯攝）

(中時 )