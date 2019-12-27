雙王穩軍心，台股指數進逼12100點！聖誕節後全球股市多頭行情續燒，美股指數再創新高，讓近期因外資休假交投清淡，指數一直在12000點上下震盪的台股今天重啟攻勢，今天台股在股王大立光(3008)試圖挑戰5000元關卡及台積電(2330)轉強下，指數跳空開高，雙王撐盤，讓內資色彩著墨較深的個股持續活蹦亂跳，華科集團被動元件廠華新科(2492)及信昌電(6173)集團作帳續燒，國巨(2327)及奇力新(2456)也穩守紅盤之上，頂晶科(3562)、迅杰(6243)、系統電(5309)、凱衛(5201)、達爾膚(6523)及安瑞-KY(3664)盤中股價漲停。

在雙王及中小型股連袂攻高下，台股指數開高走高，盤中指數上漲逾80點，直逼12100點，截至11點10分為止，加權股價指數為12084.73點，上漲83.72點，成交量631.93億元；OTC指數為149.57點，上漲0.82點，成交量215.99億元。

今日上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲1.65%，其次是半導體類股及汽車類股，分別上漲1.23%及1.22%，表現較差者為玻璃類股、食品類股及運輸類股，玻璃類股下跌0.35%、食品類股下跌0.07%、運輸類股下跌0.05%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲1.01%，表現最差為鋼鐵類股，下跌0.35%。

就技術面來看，受到美國股市在聖誕節假期後第一個交易日指數再創新高帶動，今天台股指數開高走高，盤中指數上漲約80點，直逼121000點；台股週四以短黑紡錘線作收，延續近日狹幅整理的走勢，持續在短均附近震盪，觀察台股指數在上週見到12125點新高之後，隨即因日指標過熱修正而回測短期均線，雖有下探月線的壓力，但波段起漲點及月線仍具支撐，指數一直在12000點關卡附近來回震盪，維持高檔整理格局，連帶使得兩條短均趨於糾結，今天在美股創高帶動下，台股指數向上攻堅，再次進逼12100點，儘管台股成交量因外資放假參與度降低影響下滑到千億元左右偏低水位，但因國際股市仍是多頭佔上風，台股中長期均線持續走揚向上，預估短線台股指數仍有機會再創高。

分析師表示，受到聖誕假期外資仍休假影響，權值類股普遍交投清淡，內資積極操作中小型題材股；在時序進入年底，內資及上市櫃公司積極展開作帳行情下，盤面應是個股輪動指數緩步攻高走勢；距2020年僅剩3個交易日，觀察過去10年台股在元月表現，上漲機率達70%，且最近3年是年年都上漲，漲幅達2%以上，在全球股市多頭氣盛下，可持續偏多操作，逢低佈局多方資金聚集、技術面整理後轉強且營運展望明朗成長等族群及個股；具備業績成長、報價上揚及5G商機的伺服器、散熱及5G網通等次產業，以及受惠小間距LED顯示商機的驅動IC股及營運穩健的金融股。

(時報資訊)