美中貿易局勢樂觀，且美國經濟持續穩健，支撐美股持續上演年底的「聖誕老人行情」（Santa Claus Rally），周四美股三大指數再創歷史新高，那斯達克指數更首度漲破9,000點大關，蘋果亦大漲1.98%，收在289.91美元，再創歷史新高，盤中最高升至289.98美元，持續朝著10年來最佳年度表現邁進。

在美中貿易局勢好轉、新產品銷售告捷，以及明年推出5G版iPhone手機的題材帶下，蘋果股價近來漲勢凌厲，本周來已連漲3個交易日，股價迭創新高，本月以來漲幅超過7%，年初以來漲幅超過80%，可望創下10年來最大年度漲幅。

外媒報導，AirPods自2016年上市以來銷售一路長紅，目前已長達數個月呈現供不應求的盛況，AirPods代工廠正在興建新廠，以擴大AirPods產量。

Evercore ISI的調查指出，蘋果產品在今年的年終節日購物季銷售強勁，AirPods無線耳機和iPhone手機普遍成為消費者願望清單上的「必買」商品。

此外，看好明年5G版iPhone手機推出後將帶動強勁的換機潮，近來越來越多投資機構調升蘋果股票目標價，日前Wedbush證券將蘋果目標價格從325美元上修至350美元，超出華爾街所有預測值。

(時報資訊)