生醫股今日以有題材的個股表現為主，達爾膚(6523)大方配息現金股利十元，連拉3根漲停板，今日鎖在87.7元；泰福(6541)生物相似藥TX01已與原廠Amgen和解，明年將與FDA開會，希望加速拿到藥證，股價漲幅在5.4%以上；雃博(4106)新品上市、收購德商，明年營運添翼，股價一度彈升4%，一舉攻克各短均線。

台灣2019全年生技產業IPO共募資27億新台幣，與2018年生技IPO募資29億新台幣相比差距不大，但是家數為5家(不含櫃轉市)，家數略減。台灣生技資本市場2019年不乏授權好消息，包括下半年順天醫藥長效止痛藥授權江西濟民可信、腦中風藥物授權上海醫藥，以及浩鼎子公司圓祥授權大陸天力士、因華心血管藥品授權山東新時代藥業等。

晟德集團董事長林榮錦指出，生技業最需要重視現金流，新創募資一定要做出未來3~5年的計畫，在大環境及公司狀況最好的時刻進行較大金額募資。他強調募資成功並非一切，審慎評估並了解市場，找到未滿足的需求，並充分考量市場可行性才能減少往後的風險。許多生技公司未充分評估time to market和time-to-peak sales，此兩者實為生技產品最重要的成功關鍵，前者決定是否能成為黃金療法及標竿，後者決定是否能在競爭中獲得優勢。

(時報資訊)